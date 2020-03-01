Маркарова відзвітувала, на скільки в лютому виконали бюджет України

Україна на 93,7% виконала доходи загального фонду Державного бюджету у лютому 2020 року.

Про це заявила у Facebook міністерка фінансів Оксана Маркарова. Вона прокоментувала звіт відомства про виконання держбюджету за минулий місяць.

За словами чиновниці, всі значущі видатки проведено. Водночас було витрачено значно менше коштів на обслуговування та погашення боргу завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю.

Оксана Маркарова

"Незважаючи на макроекономічні ризики і нові глобальні виклики: доходи загального фонду держбюджету виконано на 93,7% від розпису", – написала міністерка.

Вона підкреслила, що нова податкова служба перевиконала план на 7,1%, а це еквівалентно 2,5 млрд грн. Тоді як загалом надходження відомства становили 37,1 млрд грн.

Маркарова також додала, що доходи, які адмініструє нова Митна служба, становили 22,6 млрд грн, або 78,3% від розпису через міцніший курс та скорочення обсягів імпорту.

Крім цього, у звіті Мінфіну зазначається, що, за оперативними даними Державної казначейської служби, у січні-лютому касові видатки становили 131,1 млрд грн або 85,5% від розпису, а доходи загального фонду державного бюджету – 62,2 млрд грн, що на 9,9% вище за лютий 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що уряд дасть 90 млрд гривень на підтримку промисловості та аграріїв. У відповідь міністерка фінансів Оксана Маркарова запропонувала просто знизити податки.

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