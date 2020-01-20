Маркарова в грудні отримала зарплату меншу, ніж її заступники: з'явився документ

Глава Міністерства фінансів України Оксана Маркарова в грудні 2019 року отримала 66 тис. грн зарплати.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит видання "Українські новини". Водночас видання зазначає, що заробітна плата заступників чиновниці склала від 96 тис. до 158 тис. грн, причому державному секретарю відомства видали 193 тис. грн.

Оксана Маркарова slovoidilo.ua

Всього за грудень Маркарова заробила 66 тис. 387 грн, з яких посадовий оклад за фактично відпрацьований час становить 16 тис. грн. Також чиновниця отримала надбавки в розмірі 20 тис. 320 грн, премію 30 тис. грн, відрядження в розмірі 4560 грн, індексація – 67 грн.

Іншим співробітникам Мінфіну нараховані такі суми:

Юрій Гелетій – 118 426 грн (зокрема, його премія склала 65 000 грн);

Юрій Джигирей – 95 734 грн (премія – 65 000 грн);

Геннадій Пліс – 157 736 грн (премія – 65 000 грн, матеріальна допомога на оздоровлення – 55 770 грн);

Василь Шкурак – 98 527 грн (премія – 65 000 грн);

Павло Ходаковський – 136 690 грн (премія – 65 000 грн, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань – 41 170 грн);

Костянтин Ващенко – 193 160 грн (надбавка за виконання особливо важливої роботи експерта з реформ – 60 220 грн, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем – 86 860 грн).

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як наприкінці грудня 2019 року в мережі з'явилися документи, в яких йдеться про те, що міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов нібито міг отримати премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%, або 236 тис. грн.

Згодом Милованов спростував інформацію про те, що за листопад 2019 року нібито отримав премію в 236 тис. грн.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тис. грн не відповідає дійсності.

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