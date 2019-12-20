Маркарова пояснила, чому виникли серйозні проблеми з бюджетом України

Міністерка фінансів Оксана Маркарова повідомила, що до невиконання державного бюджету призвели п’ять факторів.

"Недовиконання доходів митниці у цьому році є досить значним. В чому тут причина? Низка рішень, які було прийнято після ухвалення бюджету на 2019 рік. У грудні місяці 2018 року була внесена правка, яку не було враховано в бюджеті на ввезення обладнання для альтернативної енергетики", – повідомила Маркарова у п’ятницю, 20 грудня, під час виступу у Верховній Раді в рамках години запитань до уряду.

За її словами, ця пільга коштувала державі 9 мільярдів гривень недоотриманих грошей.

"Друга причина – це сильніший ніж закладено в макропрогнозі курс гривні до валют, на якому побудовано бюджет. Тому ті товари, які заходять як імпортні товари, з них сплачувалося набагато менше мито", – наголосила Маркарова

Останнім фактором невиконання державного бюджету міністерка фінансів назвала ціну на газ.

"Те, що є позитивним трендом це зниження ціни на газ. Це дозволяє тарифи знижувати, але це також значить, що ми від розмитнення цього газу отримуємо значно менше платежів. Сумарно всі ці фактори призвели до невиконання бюджету", – додала Маркарова.

За її словами, є ще інший низка податків, по яким було недовиконання. Зокрема йдеться про рентну плату за видобування вуглеводнів та акцизи на тютюнові вироби і алкоголь.

"Ще одна причина – наші з вами державні компанії, які станом на вчорашній день, на жаль, не сплатили у вигляді дивідендів та частини чистого прибутку близько 10 мільярдів гривень до держбюджету. У нас ще залишається 7 днів. Ми сподіваємось, що керівники цих підприємств розуміють, що сплата податків це те, що треба обов’язково зробити до кінця року", – резюмувала Маркарова.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова повідомила, що до невиконання державного бюджету призвели п’ять факторів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року. Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво.

Тимчасова зупинка платежів з бюджету, рішення про яку ухвалили в Кабміні, загрожує ударом по підприємцях, які надали державі певні послуги і чекають за це оплату. Таку думку висловив волонтер і радник колишнього президента України Юрій Бірюков.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!