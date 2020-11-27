Марченко визнав, що Україна навряд чи отримає гроші МВФ до кінця року

Україна найбільш імовірно отримає транш Міжнародного валютного фонду уже у 2021-му. До кінця року можливо вдасться домовитися про місію.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю ВВС. Він додав, що поки ще не можна щось стверджувати категорично.

"Я не можу сказати категорично, що коштів не буде. Може виявитися так, що це рішення якимось чином буде знайдено. Але я не хочу давати якісь оптимістичні обіцянки щодо цього. Більш імовірним сценарієм, я би сказав, дуже високо ймовірним, що нам вдасться домовитися у поточному році про місію і ці кошти будуть вже в наступному році. Питання навіть не в транші, питання в меседжах і взаємодії", – пояснив міністр.

За його словами, досягнення угоди щодо візиту місії МВФ відкриє Україні шлях до отримання макрофінансової допомоги, до відновлення перемовин зі Світовим банком і іншими міжнародними партнерами.

"У нас ці кошти, звичайно, передбачені в бюджеті. Більш того, у нас були передбачені два транші від МВФ. Ми виконали усі структурні "маяки" для першого перегляду. Звичайно, зараз вже є інші структурні "маяки", щодо яких ми ще в процесі виконання", – запевнив Марченко.

Варто відзначити, що у наступному році на погашення боргів знадобиться близько 600 млрд грн. Це приблизно 45% видаткової частини всіх витрат. Це в рази більше, ніж витрати на пенсії, медицину, армію. Фактично, вся країна працює на те, щоб виплачувати свої борги. Тому без кредиту МВФ Україна не впорається.

Співрозмовники OBOZREVATEL у Кабінеті міністрів розповідають: зараз є три питання, без вирішення яких Фонд відмовляється обговорювати конкретні дати:

Антикорупційне законодавство;

Ситуація навколо Національного банку;

Бюджет на 2021 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада Україна погодила з Міжнародним валютним фондом фінансові показники проєкта державного бюджету на 2021 рік.

Того ж дня Кабінет міністрів затвердив до другого читаннязаконопроєкт про держбюджет-2021.

27 листопада до Верховної Ради передали проєкт державного бюджету на 2021 рік. Головний фінансовий документ країни підготували для розгляду в другому читанні.

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до кінця року Україна точно не отримає транш МВФ.