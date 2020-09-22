Марченко сказав, чи правда, що головний кредитор України взяв паузу

Міністр фінансів Сергій Марченко спростував інформацію про паузу у співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Як він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, місія МВФ має прибути до України вже восени (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, повідомлення про призупинення співпраці або про те, що "хтось не приїжджає" – це "чутки", у місії є "кілька питань до України, зокрема щодо нового бюджету".

"Ми найближчим часом проговоримо ці питання. Є всі підстави вважати, що в жовтні, можливо, у листопаді, в Україні буде місія Фонду. У нас нормальні переговори. Ми з ними постійно спілкуємося. Я не бачу жодних підстав вважати, що в нас десь проблема співпраці. У нас є певні комунікації, вони завжди непрості", – запевнив Марченко.

Раніше Марченко заявив, що МВФ взяв паузу в переговорах з Україною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня в МВФ нагадали Україні умови нового траншу, але так і не визначили дати.

10 вересня представник МВФ Джеррі Райс не зміг назвати дату місії фонду в Україні для траншу stand by. Він заявив, що дискусії щодо поточної програми stand by тривають.

17 вересня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати транш МВФ у грудні 2020 року.

Пізніше Марченко спростував цю інформацію і сказав, що даними про дату наступного траншу він не володіє.