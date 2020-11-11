Маніпуляції на енергоринку продовжуються на очах у НКРЕКП – "Донбасенерго"

Маніпуляції на ринку електричної енергії, в тому числі так звані схеми "торгівлі повітрям", тривають на очах НКРЕКП по сьогоднішній день.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив комерційний директор генеруючої компанії "Донбасенерго" Олег Ларіонов.

"Торгівля повітрям" - це коли ти продаєш те, чого у тебе немає, а потім шукаєш і навіть купуєш на небалансах те, що вже продав. З одного боку, нічого протизаконного в цьому немає. Будь-яка людина може продати, а потім купити і перепродати щось...Така ситуація була влітку, і тоді НКРЕКП регуляторними методами на якийсь час її усунула. Зараз така ситуація знову відновилася, і регулятор думає, що з цим робити", - повідомив топ-менеджер "Донбасенерго".

За його словами, ці маніпуляції призводять до штучного заниження ціни електроенергії і прямих збитків реальних виробників.

Він запевнив, що "Донбасенерго" не бере участі в подібних маніпуляціях. "Ми зацікавлені у високій ціні і "торгувати повітрям" нам не вигідно", - додав Ларіонов.

Нагадаємо, раніше підходи НКРЕКП до регулювання енергоринку розкритикував Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зажадавши від комісії припинити маніпуляції і штучне обмеження конкуренції.

На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через його сімейний енергетичний бізнес.