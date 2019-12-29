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29 грудня • оновлено в 13:30
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"Мамо, я в Україні!" У мережі показали зворушливі дзвінки звільнених полонених

1.3т
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Українці, звільнені в результаті проведення великого обміну полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", вперше зв'язалися із рідними.

Зокрема, звільненим дали телефони, щоб ті могли зателефонувати близьким. Про це свідчать трансляції із місця обміну на КПВВ "Майорське" у Донецькій області.

"Алло, мамо, я вже в Україні, все добре. Все добре", – повідомив звільнений українець.

Новини
Обмін полоненими з "Л/ДНР": терористи показали українців

Українцям дали телефони, щоб ті могли зателефонувати близьким

Українцям дали телефони, щоб ті могли зателефонувати близьким

Telegram-канал Черговий ООС

Всі подробиці про те, як проходить обмін полоненими з "Л/ДНР", можна прочитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

  • Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

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Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Воно гав-но по мамке соскучилось.
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Wick John
Wick John
Не чего было свинье этой лезть на Донбасс убивать несогласных с гос переворотом и нацистской идеалогией. Ей повезло что в котле не зарезали и разрешили вернутся в родной свинарник
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Мама я звоню из пелена, ты мне зафроктовала место в явропе мыть сартир,
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