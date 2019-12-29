"Мамо, я в Україні!" У мережі показали зворушливі дзвінки звільнених полонених

Українці, звільнені в результаті проведення великого обміну полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", вперше зв'язалися із рідними.

Зокрема, звільненим дали телефони, щоб ті могли зателефонувати близьким. Про це свідчать трансляції із місця обміну на КПВВ "Майорське" у Донецькій області.

"Алло, мамо, я вже в Україні, все добре. Все добре", – повідомив звільнений українець.

Українцям дали телефони, щоб ті могли зателефонувати близьким Telegram-канал Черговий ООС

Всі подробиці про те, як проходить обмін полоненими з "Л/ДНР", можна прочитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!