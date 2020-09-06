Малюська виставив третю в'язницю на продаж. Відео

Міністр юстиції України Денис Малюська представив третій лот у межах розпродажу в'язниць – Львівську виправну колонію №48.

Відео з презентацією об'єкта міністр виклав у Facebook. Він підкреслив, що розпродаж в'язниць триває (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Цього разу я у Львові за адресою Хуторівка, 2. Тут розміщено наш заклад №48. Історія теж трохи стара, ще в 2017 році було ухвалено рішення цю установу заморозити, в лютому 2018 року з цієї установи було вивезено останнього засудженого. Зараз ця установа швидше схожа на голлівудські фільми, де описується якийсь апокаліпсис", – розповів Малюська.

Однак він зазначив, що для потенційного інвестора цей об'єкт дуже цікавий.

"По-перше, дуже непогане місце розташування – це недалеко від центру Львова, площа величезна, понад 10 гектарів площі земельної ділянки. Тут більш як 40 різних будівель, і загальна їхня площа – понад 42 тисяч квадратних метрів. Є всі інженерні мережі, одна тільки електроенергія тут відведена потужністю 2,2 МВт... Є каналізація, водовідведення", – зазначив міністр.

За його словами, цей об'єкт ідеальний для промислової або житлової забудови. Також він додав, що коштуватиме в'язниця недешево.

У серпні Міністерство юстиції розпочало розпродаж майна пенітенціарної системи. Першою на електронні торги буде виставлено будівлю державної установи – Ірпінський виправний центр №132, другою – будівлю Південної виправної колонії №51 в Одесі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство юстиції України через проведення "великого розпродажу в'язниць" планує провести "велике будівництво в'язниць". Усі старі виправні установи, найімовірніше, буде знищено. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

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