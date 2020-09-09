Малюська показав безкоштовну камеру в Лук'янівському СІЗО після ремонту. Фото до і після
Міністр юстиції Денис Малюська показав, як виглядає безкоштовна камера в Лук'янівському СІЗО після ремонту.
Фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Хто там ще хоче вкрасти державних грошей? Ми тут підготували для вас ще одну безкоштовну камеру у Лук’янівському СІЗО. Уже традиційно ремонт у ній зроблено за рахунок платних камер. Кошти платників податків не витрачались. Камера на 12 осіб, місця вистачить. Чекаємо", – іронічно підписав знімки міністр.
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