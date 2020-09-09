Малюська показав безкоштовну камеру в Лук'янівському СІЗО після ремонту. Фото до і після

Безкоштовні камери Лук'янівського СІЗО.
Міністр юстиції Денис Малюська показав, як виглядає безкоштовна камера в Лук'янівському СІЗО після ремонту.
Фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Хто там ще хоче вкрасти державних грошей? Ми тут підготували для вас ще одну безкоштовну камеру у Лук’янівському СІЗО. Уже традиційно ремонт у ній зроблено за рахунок платних камер. Кошти платників податків не витрачались. Камера на 12 осіб, місця вистачить. Чекаємо", – іронічно підписав знімки міністр.
Фото камери до ремонту Facebook Дениса Малюськи
Ремонт в камері зробили не за кошти платників податків Facebook Дениса Малюськи
Відремонтувати вдалося за рахунок платних камер Facebook Дениса Малюськи
Невідремонтована камера Лук'янівського СІЗО Facebook Дениса Малюськи
Камера Лук'янівського СІЗО до ремонту Facebook Дениса Малюськи
Відремонтована камера для корупціонерів у Лук'янівському СІЗО Facebook Дениса Малюськи
Малюська дав звіт про ремонт камери Лук'янівського СІЗО Facebook Дениса Малюськи
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