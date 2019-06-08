Мало смертей? У Росії продовжать випускати літак-вбивцю

У Росії не мають наміру припиняти виробництво літака Sukhoi Superjet 100, як і переглядати весь проект, після НП у Шереметьєво.
Таку заяву зробив віце-прем'єр Юрій Борисов на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає "РИА Новости". "Загострення пристрастей після катастрофи спадає, розум бере своє. Ставити під сумнів сам проект немає ніяких причин. Ринковий попит на внутрішньому російському ринку і за кордоном зберігається. Проект повинен тривати. Випуск літака ніяких підстав припиняти немає", – сказав він.
Борисов стверджує, що немає ніяких підтверджень, що авіакатастрофа в Шереметьєво сталася з вини літака. За його словами, навіть потрапляння блискавки не призвело до незворотних наслідків.
Sukhoi Superjet 100
Цензор.НЕТ
Причинами авіакатастрофи, зазначив Борисов, стала "сукупність чинників, у тому числі і людських". У той же час він заявив, що не хотів би звинувачувати екіпаж.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
5 травня у московському аеропорту Шереметьєво літак Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку і загорівся. У результаті НП із літаком "Аерофлоту" із 78 пасажирів і членів екіпажу загинула 41 особа.
Аеропорт опублікував хронологію авіакатастрофи лайнера.
Слідство озвучило головну версію катастрофи — першопричиною могли стати дії пілотів.
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