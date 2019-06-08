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/Новини економіки

Мало смертей? У Росії продовжать випускати літак-вбивцю

1.4тЧитати матеріал російською

У Росії не мають наміру припиняти виробництво літака Sukhoi Superjet 100, як і переглядати весь проект, після НП у Шереметьєво.

Таку заяву зробив віце-прем'єр Юрій Борисов на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає "РИА Новости". "Загострення пристрастей після катастрофи спадає, розум бере своє. Ставити під сумнів сам проект немає ніяких причин. Ринковий попит на внутрішньому російському ринку і за кордоном зберігається. Проект повинен тривати. Випуск літака ніяких підстав припиняти немає", – сказав він.

Борисов стверджує, що немає ніяких підтверджень, що авіакатастрофа в Шереметьєво сталася з вини літака. За його словами, навіть потрапляння блискавки не призвело до незворотних наслідків.

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У Росії один за одним зламалися три Sukhoi Superjet 100 з пасажирами: всі деталі

Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100

Цензор.НЕТ

Причинами авіакатастрофи, зазначив Борисов, стала "сукупність чинників, у тому числі і людських". У той же час він заявив, що не хотів би звинувачувати екіпаж.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
НП в Шереметьєво
Місце
Росія
Теги
ШереметьєвоНовини Росії
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Отличная новость! У каждого катсапа есть шанс стать следующим в списке на утилизацию таким изощрённым способом! Кацы - прощайте! Вы сдохнете!
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Krass Марк
Krass Марк
На Рассии могут делать только гробы-гривацапы и скакать с портретами международного террориста Ху@ла
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леня зе
леня зе
Krass Марк, :):):) на Украине берегут людей самолеты них@я не выпустили за 27 лет.:):):)
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