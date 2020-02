"Мало паперів, багато грошей": ЄС виділить на діджиталізацію в Україні 25 млн євро

У вівторок, 11 лютого, Україна і Європейський Союз підписали в Києві програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки.

На проект ЄС виділить Україні 25 млн євро, розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас в своєму Twitter. Документ підписали єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варга та віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Так мало паперу і так багато грошей, ми з прем'єром Гончаруком дивуємося, а Олівер Варга та Дмитро Кулеба підписують угоду про надання 25 млн євро для нової програми ЄС з електронного урядування та цифровій економіці для підтримки цифрової трансформації України", – написав Маасікас.

So little paper and so much money, we wonder w @PMHoncharuk as @OliverVarhelyi and @DmytroKuleba sign the 25 million euro financing agreement for the new EU program for e -governance and digital economy to support Ukraine 's digital transformation pic.twitter.com/YUHJpL2qZO