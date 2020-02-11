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11 лютого • оновлено в 22:34
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"Мало паперів, багато грошей": ЄС виділить на діджиталізацію в Україні 25 млн євро

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У вівторок, 11 лютого, Україна і Європейський Союз підписали в Києві програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки.

На проект ЄС виділить Україні 25 млн євро, розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас в своєму Twitter. Документ підписали єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варга та віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

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"Так мало паперу і так багато грошей, ми з прем'єром Гончаруком дивуємося, а Олівер Варга та Дмитро Кулеба підписують угоду про надання 25 млн євро для нової програми ЄС з електронного урядування та цифровій економіці для підтримки цифрової трансформації України", – написав Маасікас.

ЄС виділить на діджиталізацію в Украні 25 млн євро

ЄС виділить на діджиталізацію в Украні 25 млн євро

twitter.com/MattiMaasikas

Як писав OBOZREVATEL раніше, Європейський Союз і Україна домовилися посилити співпрацю, щоб в 2021 році оновити Угоду про зону вільної торгівлі.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна Київ
Тег
Європейський Союз
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