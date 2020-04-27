Бізнес продовжив бунтувати проти карантину: Зеленський вжив заходів

З самого ранку в понеділок, 27 квітня, відбулися пікети представників малого бізнесу в Чернівецькій та Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.

Як повідомляє "Укрінформ", у Вінницькій області в місті Тульчин підприємці влаштували попереджувальну акцію під будівлею міськради та РДА (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

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"Ми сьогодні зібралися під адмінбудинком, де в нас міськрада та РДА, щоб почути від влади, як ми, дрібні підприємці, повинні виживати далі в умовах карантину. Адже ніщо не працює, всі наші заклади закриті, а реальної підтримки від влади немає. З нас як ФОП податки зняли, але податкова вже "наїжджає", щоб ми не забули сплатити податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти?" – зазначила учасниця мітингу, підприємиця Юлія Новікова.

За її словами, акція тульчинських підприємців мала попереджувальний характер і виникла досить спонтанно – напередодні її учасники скоординували свої дії у соціальних мережах. До події долучилося приблизно 60 ФОП.

З мітингувальниками зустрівся перший заступник голови місцевої РДА. Вони домовилися про зустріч із владою у середу, 29 квітня. Керівництво району пообіцяло повідомити підприємцям рішення обласної влади, яка повинна розглядати специфіку роботи бізнесу в умовах карантину на поточному етапі на засіданні комісії з ТЕБ та НС.

Схожа акція відбулася і в Чернівецькій області біля облдержадміністрації. Торговці вважають несправедливою ситуацію, коли закриті приміщення супермаркетів продовжують роботу, а ринки на відкритому повітрі – ні. Вони скаржаться на утискання прав, побоюючись, що їхній бізнес остаточно збанкрутує, оскільки грошей не вистачить не тільки на закупівлю товару, а й навіть собі на їжу.

PavlovskyNews Протести в Чернівцях

PavlovskyNews Протести в Чернівцях

molbuk.ua Протести в Чернівцях

molbuk.ua Протести в Чернівцях

Підприємці просять Чернівецьку ОДА піти на поступки й дозволити їм працювати. "Щоб хоч через один ларьок дозволили відкритися, щоб ми трималися на плаву", – прокоментував один із учасників мітингу.

molbuk.ua Протести в Чернівцях

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня в Чернівцях підприємці вийшли під будівлю ОДА в рамках протесту проти закриття ринків у зв'язку з карантином в країні. Представники малого бізнесу вважають, що влада прагне знищити їхню діяльність.

Також у Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через тривалий карантин, введений після спалаху коронавірусу.