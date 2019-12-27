Максим Степанов запропонував "медичним реформаторам" провести спершу повний аудит галузі

Колишній губернатор Одещини та лікар за першою освітою Максим Степанов запропонував МОЗ провести комплексний аудит медичної галузі, а саме: матеріально-технічної бази, кількості медичних спеціалістів. Мовляв, без цих даних реформування просто неможливе; цифри дозволять зрозуміти, скільки реально коштує медицина в Україні.

Степанов Максим про медичну реформу

"Аудит необхідно провести у кожному населеному пункті - необхідно зрозуміти, де не вистачає гінекологів, де травматологів, терапевтів тощо. Зараз ми такої статистики чомусь не маємо, і не розуміємо через це, скільки коштує забезпечення здоров‘я нації", - зауважив Степанов у свої статті для видання "Дзеркало тижня".

Відтак, на думку автора, дані аудиту дозволять побудувати ефективну соціально-економічну модель медицини з багатоканальним фінансуванням. Серед складових останнього - кошти бюджетів різних рівнів, обов’язкове медичне страхування та співоплата ряду видів послуг, яка має включати наближену до європейського рівня заробітну плату медпрацівників. "Таким чином, ми вирішимо також проблему трудової міграції", - зазначає Степанов.

Окрім того, у статті йдеться про проблему якості надання медичних послуг та її контролю. Тут пропонується затвердження національних клінічних протоколів лікування на державному рівні, а також критеріїв якості. Відтак, за словами екс-губернатора Одеської ОДА, буде можливість системно контролювати фаховість медичного персоналу та якість надання медичної послуги відповідно.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов прокоментував скандальне рішення губернатора Куцого щодо об’єднання департаменту охорони здоров’я ОДА з управлінням спорту.

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