Максим Мартинюк: аграрії беруть участь у створенні програм держпідтримки

Для оптимізації роботи агентства з ідентифікації та реєстрації тварин було проведено анкетування фізичних осіб — реципієнтів державних дотацій. Використовуючи можливість спілкування з цільовою аудиторією, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк попросив включити в анкети питання, пов'язані з форматом та організацією програм підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

Він поділився результатами опитування на своїй сторінці у Facebook і звернув увагу на рекомендації та побажання учасників, які, на його думку. слід врахувати при формуванні пакетів бюджетних дотацій у наступному році.

На сьогодні зараховано дійсними понад 250 анкет, за якими вже можна вивчити думку людей, які отримали кошти на розвиток своїх господарств, і зробити проміжкові висновки. Адреси надісланих анкет лягають рівномірно на карту України. Серед перших опитаних 55% жінки та 45% чоловіки, 99% респондентів поінформовані про необхідність реєстрації тварин, 50% ознайомлені з іншими програмами державної підтримки, близько 30% стали їхніми учасниками.

Аналізуючи побажання учасників анкетування, Максим Мартинюк виділив деякі з них. У 22% надісланих анкет міститься пропозиція виділити кошти на утримання корів не лише сільгосппідприємствам, а й фізичним особам. Воно розглядається міністерством.

24% учасників з уже опитаних гадають, що слід встановити мінімальний ціновий бар'єр для переробників при закупівлі молока і м'яса. Перший заступник вважає, що держава не повинна втручатися у ринкові відносини двох сторін процесу. Але зазначив: підвищення закупівельних цін призведе до зростання експорту готової продукції з молока і м'яса.

У 6% отриманих анкет виробники просять розібратися з локальними монополістами і усунути посередників з ринку. Для вирішення першої частини запитання Максим Мартинюк запропонував звернутися до Антимонопольного комітету. Щоб не користуватися послугами посередників, треба створювати потужні кооперативи для прямого продажу продукції переробникам.

Ще 6% анкет з вибірки містять пропозицію віддати достатню кількість земель під пасовища і зберегти площі, які вже використовуються. З боку Держгеокадастра здійснюється жорсткий контроль над цільовим використанням земель у державній власності і нагляд за дотриманням громадських інтересів. Що стосується земель ОТГ — це прерогатива місцевих органів.

Побажання з 5% першої партії анкет збільшити розмір держдотацій буде враховане згідно з можливостями нового бюджету. Всі відповіді на питання не залишаться без уваги і будуть взяті за основу при створенні державних програм з підтримки тваринництва на 2019 рік, пообіцяв Максим Мартинюк.