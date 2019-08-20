С первого сентября в "ДНР" анонсировано повышение платы за коммунальные услуги. Связано это с тем, что Россия сокращает финансовое содержание "молодой республики" и теперь "народной власти" нужно искать пути пополнения бюджета.

Итак, "власть республики" в дополнение к повышению коммунальных услуг инициировала новый "проект", принудительное взимание с жителей через судебные инстанции "фиктивных задолженностей" за просроченную оплату услуг за пользование водой, газом и электроэнергией. Причем к всему этому, иметься еще одно нововведение. За несвоевременную оплату налога за пользование земельными участками (паями, наделами под здания и частные дома, садовыми участками, складами и т.д.) жителям угрожают принудительным выселением с частных домов или изъятием земли в пользу "республики".

Представляю вашему внимаю копию судебного приказа о взыскании задолженности за тепловую энергию:

Копию судебного приказа о взыскании задолженности

В этом документе на пользу "Донбасстеплоэнерго" семье нужно заплатить задолженность за тепловую энергию в сумме 25 тысяч 647 российских рублей 88 копеек, а также 3% годовых в суме 946,50 российских рублей. Интересный факт в том, что данная семья выехала на подконтрольную украинской власти территорию еще в 2016 году. По приезду в Донецк, чтобы проверить свою квартиру, люди столкнулись с проблемой. Представители "власти", ссылаясь на решение суда и подтверждение соседей, о том, что семья выехала и бросила квартиру, заселила в эту жилплощадь молодую семью с Республики Бурятия, где глава семьи служит в армии "ДНР". Кроме этого, существуют еще "законные" отжимы приватной собственности (склады, гаражные кооперативы или частные участки).

Документ о задолженности

В последствии этого, большая масса населения которая не была пропитана русской пропагандой, выехала на территорию подконтрольной украинской власти. Как, после таких действий "народной власти", можно оставаться жить в этом "загнивающем гетто!".

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