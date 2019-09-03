В "ДНР" с 1 сентября подняли стоимость коммунальных услуг. Вопрос роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения, команда Дениса Пушилина продвигала ещё весной этого года, в связи с тем, что Россия сократила финансирование "молодой республики". И так, важный вопрос, так как касается всех слоев населения, а особенно простых граждан, которые стараются выжить в "недореспублике", что стоит за повышением?
Первый пункт — это политическое исполнение повышения коммунальных услуг. Никаких мер по защите бедных слоёв населения или отдельных социальных групп не предусмотрено. Никто не удосужился проанализировать последствия ведения новой тарифной программы. В связи с этим, "руководство республики" будет попросту "отжимать", за решением судов, частную собственность (квартиры, частные дома, дачи, участки земли) и конечно же, угрожать людям запретом на выезд с "республики". Причиной всего этого, будет не погашенный долг за коммунальные услуги. Кстати, о запрете. Это новый метод влияние силовых структур на население. Таким образом, они держат людей в страхе и пытаются убедить их в скором экономическом росте "ДНР".
Второй не менее важный пункт — это технический аспект поднятия тарифов, на основании чего это поднятие происходит. 30 июля этого года Д.Пушилин провел совещание, посвященное вопросам подготовки "республики" к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года. Вот именно на этом мероприятии, вскользь прозвучала реальная причина поднятия услуг ЖКХ.
"Что касается проблем в сфере ЖКХ с кадровым наполнением, то, конечно же, здесь поступили определённые предложения, включая повышение заработной платы", – заявил Д.Пушилин.
Как видим, что поднятие цены на коммунальные услуги – это очередное "очковтирательство" руководства "республики". Самоназваний министр, так называемого "министерства строительства и ЖКХ", С.Наумец сообщил, что все деньги пойдут на повышение зарплат, - вот вам и все обоснование повышения коммунальных услуг.
Краткий итог. Начиная с весны этого года Рассея сократила финансовое содержание "ДНР". Впоследствии чего, в казне "республики", создалась проблема, нехватка денег на выплату заработной платы бюджетникам. Не обращая внимание на население и элементарные нормы закона, "руководство" решило взять деньги у простых людей – прям аж до копеечки.
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