Майже всі країни ЄС раптово заступилися за "Північний потік-2"

Майже всі країни ЄС підписали ноту протесту, яка вимагає від США припинити втручання в будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", який реалізує "Газпром" в партнерстві з європейськими компаніями.

Про це повідомляє німецьке видання Welt, передає "Європейська правда".

"Ми можемо підтвердити, що 12 серпня відбувся демарш, ноту протесту проти американської санкційної політики передали до Держдепартаменту. В демарші взяли участь 24 держави-члена ЄС", – цитує видання європейського дипломата.

Відзначається, що таким чином, європейський протест проти втручання США отримав на диво сильну підтримку.

Хоча будівництво газопроводу у Балтійському морі між Росією і Німеччиною зазнало критики з боку багатьох європейських країн, Європейський Союз зараз у значній мірі єдиний в своєму неприйнятті втручання США.

Тільки три країни ЄС не приєдналися до ноти протесту. Які країни відмовилися підписати документ, поки невідомо.

Зміст демаршу повторює заяву верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, зроблену 17 липня. У ній він висловив глибоку заклопотаність випадками застосування санкцій проти європейських компаній.

"Ми дуже стурбовані зростаючим застосуванням санкцій Сполученими Штатами проти європейських компаній і інтересів. Європейський Союз вважає екстериторіальне застосування санкцій порушенням міжнародного права", – йдеться в тексті ноти.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Санкції США вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

6 серпня сенатори США пригрозили оператору німецького порту Мукран "фінансовим руйнуванням" в разі продовження робіт над "Північним потоком-2".

Пізніше стало відомо, чи зуміє "Газпром" добудувати газопровід в обхід України в зазначені строки.