Майже всі гроші з COVID-фонду для ремонту доріг на Прикарпатті отримала фірма екснардепа Шевченка

В Івано-Франківській області всі основні підряди на ремонт доріг із "ковідного" фонду отримало ТОВ "ПБС", контрольоване керівником курорту "Буковель" екснардепом Олександром Шевченком.

Про це повідомило видання "Наші гроші. Львів". Фірма отримала підрядів на 3,59 млрд гривень.

На дороги Прикарпаття з COVID-фонду виділять 831,5 млн гривень. Загалом ремонтів повинні виконати на 3,62 млрд грн, за ці кошти буде відремонтовано 43,6 км доріг, побудовано два і відремонтовано один мостовий перехід.

Видання нагадало, що 1 липня 2020 року Кабінет міністрів України затвердив Постанову №539 "Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

Їм було розписано 35 млрд гривень із Фонду боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19 більш ніж на 300 об'єктів дорожньої інфраструктури. 28 жовтня до Постанови були внесені деякі зміни і загальну суму зменшили до 33,72 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що бюджетні кошти, виділені для боротьби з COVID-19, на будівництво доріг не направляли.