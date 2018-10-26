Майже вдвічі дорожче: українська поліція накупила амуніції на 27 млн

Національна поліція України від 26 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ "Спецпром-Сервіс" 3 200 комплексів протиударного захисту "Робокоп" на 26,52 млн грн, що на 80% дорожче, ніж у 2017 році.

Про це, посилаючись на дані системи "Прозорро", пишуть "Наші гроші". Зазначається, що у 2018 році поставлять 3 200 наборів протиударного захисту Робокоп Ш315/А по 8 288 грн за штуку.

Виробник обмундирування — харківське ПВП "Технолог" Сергія Прощина на чолі з Юрієм Ткачем.

"Комплекти протиударного захисту включають сам виріб, три наклейки з написом "ПОЛІЦІЯ", сумку, паспорт, інструкцію та комплект запасних інструментів і приладдя", — йдеться у повідомленні.

Гарантійний термін експлуатації має складати 3 роки, зберігання — 5 років.

Журналісти наголосили, що у листопаді 2017 року поліція замовила ТОВ "Технолог 2000" Юрія Ткача комплекти протиударного захисту Робокоп Ш315/А з річною гарантією експлуатації по 4569 грн, що на 80% дешевше.

"Але тоді в комплект протиударного захисту не входили наклейки, інструкція і комплект запасних інструментів і приладдя", — сказано у матеріалі.

Між нинішнім тендером і тендером 2017 року виробник — ПВП "Технолог" — вніс чергові зміни в ТУ У 29.1-00237663-68-2003.

Збільшили площу захисту щитків у півтора рази — з 0,71 кв. м до 1,1 кв. м.

Також змінили перелік матеріалів для виготовлення деталей комплекту протиударного захисту (наприклад, поролон ППУ 35-08 по ТУ 6-55-21 замінили на спінений поліетилен за чинною нормативною документацією).

У мережі амуніцію Робокоп Ш315/А можна знайти по 5 500 грн, але невідомо, якого року виробництва. Також невідомо, чи враховані останні зміни в техумови.

Наголошується, що ціна нинішньої угоди на 0,02% нижча за очікувану вартість закупівлі у 26,53 млн грн.

"Створений в березні харківський" Спецпром-Сервіс "належить Інні Мастепановій та Юрію Ткачу, який керує виробником "Технолог" і володіє дилером "Технолог 2000". Єдиним допущеним конкурентом було харківське ТОВ "Спецтехніка-Харків" Віталія Пригари і Сергія Трубаєва, причому ніхто не знижував ціну в ході аукціону", — повідомляється у системі "Прозорро".

Водночас ТОВ "Технолог 3000" не допустили до аукціону — через невідповідність до умов тендерної документації та кваліфікаційних критеріїв, не пояснивши причини у протоколі відхилення.

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