Майже 90% українців не готові змінити роботу: результати опитування Obozrevatel

Через коронакризу 88% українців виявилися не готові ризикнути і змінити роботу.

Такий висновок ми зробили на підставі опитування OBOZREVATEL, в якому взяло участь 2,5 тисячі читачів сайту.

Ми публікуємо детальні результати опитування.

Ризикнули б ви зараз змінити роботу?

29% – занадто ризиковано, в країні безробіття

32% – ні

27% – зараз потрібно триматися за робоче місце

12% – я довго не засиджуюся на робочому місці

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Раніше виконавчий директор громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" Олег Пендзин напророкував подальше падіння економіки України.

"Рівень падіння української економіки безпосередньо залежить наскільки ми швидко і легко вийдемо з карантину. А ми зараз бачимо стрімке зростання хворих на коронавірус, якщо цифри будуть погіршуватися, цілком можливо, що ми повернемося до жорсткого карантину. Тоді про українську економіку можна буде говорити тільки в минулому часі", – говорить він.

Але і при найкращому варіанті очікувати підйому не варто, українська економіка входить у затяжну економічну кризу, вважає він.

"Гарантовано до кінця цього року нічого не буде, якщо нам вдасться подолати захворюваність, і ми спокійно вийдемо з карантину, то в кращому випадку в січні наступного року у нас буде 1% зростання. А це, по суті, нічого. Коли ми падаємо на 8%, а в наступному виросли на 1%, то це лише означає, що ми впали на 7% по відношенню до 2019 року", – пояснив Пендзин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні рівень безробіття у 2020 році може досягти рекордних за останні роки 9,4%. Половина безробітних, за даними статистики, це шукач з вищою освітою і віком від 40 років.