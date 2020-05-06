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6 травня • оновлено в 23:34
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Ігор Уманський
Ігор Уманський
Ексміністр фінансів України Всі статті автора

"Майнінг криптовалют" та Енергоатом: дурість, некомпетентність чи імітація діяльності?

12.6т

Класична ситуація - змусь дурня Богу молитися, то він лоба розшибе. У чому мала б (!) полягати ідея. В Україні критично впало споживання електроенергії. Як наслідок - викривлення виробничого балансу та ситуація, коли необхідно "глушити" атомну енергетику або "зелену" та теплову. При цьому, теплова - це маневрові потужності.

Будь-яке рішення має негативні наслідки. Структуру потужностей не змінити, але хтось точно має постраждати. Швидко збільшити обсяг споживання для врегулювання ситуації майже не можливо. Але! У світі багато data центрів, які є виликими споживачами електроенергії. При цьому їх споживання досить рівномірне протягом доби - ідеальний клієнт для атомної енергетики. Завдання держави, не Енергоатома, мало б бути переманити їх до України з наданням гарантованих більш привабливих умов, ніж вони мають в інших країнах. Це не просто, але реально та досить швидко! Це якщо коротко. Що маємо наразі? Ідею навіть не до кінця зрозуміли, не тим доручили її виконання, не прокомунікували із зокрема суспільством тощо.

Що це? Дурість, некомпетентність, імітація діяльності?..

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Автор
Ігор Уманський Ігор Уманський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Ігоря Уманського
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Зворыгин Максим
Зворыгин Максим
очередной раздутый фейк,надеюсь будут работать экономичные АЭС и угольные все закроют.Но ещё важно чтоб пики напряжений перенесли на ночь .Тогда будет стране хватать электричества. в стране около 1 млн водных бойлеров на электричестве которым надо примерно 6 Квт в день -подключить их отдельно к ночному тарифу и все рады и надо будет в разы меньше вырабатывать и т д
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Хто при здоровому глузді буде розміщувати дата-центри у настільки нестабільній, непередбачуваний, корумпованій і беззаконній країні? За Пороха трохи ситуацію почали виправляти, але нинішня влада просто чвалом жене у бік занепаду державності. І цей п..оц-дем...агог щось белькоче про серйозні дата-центри!
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7
1
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Хто при здоровому глузді буде розміщувати дата-центри у настільки нестабільній, непередбачуваний, корумпованій і беззаконній країні? За Пороха трохи ситуацію почали виправляти, але нинішня влада просто чвалом жене у бік занепаду державності. І цей поц-демагог щось белькоче про серйозні дата-центри!
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Економіка

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