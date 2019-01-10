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''Махнули чорним крилом'': у Росії накрився мільярдний проект через США

2.3тЧитати матеріал російською

Виробництво російського літака МС-21 опинилося під загрозою через санкції США — він може залишитися без матеріалів, необхідних для його композитного крила.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" з посиланням на топ-менеджерів галузі і чиновника з апарату уряду. Зазначається, що тепер американські та японські композити доведеться або замінити китайськими, або використовувати замість них метал.

Після того, як до американського чорного списку потрапили АТ "Аерокомпозит" і АТ "ОППП "Технологія" імені Ромашина" (структура "РОСТЕХ"), США і Японія (компанії Hexcel і Toray Industries) припинили постачати Москві компоненти, необхідні для створення подовженого композитного крила, яке позиціонується як конкурентна перевага МС-21.

За даними видання, залишків запасів вистачить на шість літаків. Очікувати, що поставки відновляться, найближчим часом марно, тому залишається або купувати композити в Китаї (але вони удвічі товщі і важчі за ті, які використовують зараз), або чекати, коли російські підприємства навчаться виробляти продукцію, яку можна порівняти за характеристиками з американською та японською.

Третій, найрадикальніший варіант — відмовитися від композитного крила і виконати його з металу; однак це позбавить лайнер його основної переваги. Крім того, потрібно буде проводити повторний цикл випробувань.

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При цьому в Ростеху проблему назвали "надуманою". "Є надійні закордонні постачальники композитів, є власні розробки. Без необхідних матеріалів авіабудування в будь-якому разі не залишиться, відмова від використання в МС-21 композитів навіть не розглядається", — пояснили виданню в корпорації.

МС-21 літак середньомагістрального класу, що розробляється Росією. Передбачається випускати дві його версії МС-21-200 (від 132 до 165 місць) і МС-21-300 (від 163 до 211 місць). Також планується створення версії МС-21-400 (до 250 місць).

МС-21

МС-21

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня Мінфін США заблокував продаж іранським авіаперевізникам російського літака Sukhoi Superjet 100.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
РосіясанкцииСШАлітак
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Как бы укрогавносми не изощрялись в словоблудии, МС-21 уже построено четыре экземпляра, из них два для летных испытаний, и два- для статических. Уже готовы два фюзеляжа для серийных МС-21. Санкции повлияют, но проект никто не сможет закрыть. На среднемагистральный авиалайнер МС-21 уже есть 170 твердых заказов.
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