''Махнули чорним крилом'': у Росії накрився мільярдний проект через США

Виробництво російського літака МС-21 опинилося під загрозою через санкції США — він може залишитися без матеріалів, необхідних для його композитного крила.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" з посиланням на топ-менеджерів галузі і чиновника з апарату уряду. Зазначається, що тепер американські та японські композити доведеться або замінити китайськими, або використовувати замість них метал.

Після того, як до американського чорного списку потрапили АТ "Аерокомпозит" і АТ "ОППП "Технологія" імені Ромашина" (структура "РОСТЕХ"), США і Японія (компанії Hexcel і Toray Industries) припинили постачати Москві компоненти, необхідні для створення подовженого композитного крила, яке позиціонується як конкурентна перевага МС-21.

За даними видання, залишків запасів вистачить на шість літаків. Очікувати, що поставки відновляться, найближчим часом марно, тому залишається або купувати композити в Китаї (але вони удвічі товщі і важчі за ті, які використовують зараз), або чекати, коли російські підприємства навчаться виробляти продукцію, яку можна порівняти за характеристиками з американською та японською.

Третій, найрадикальніший варіант — відмовитися від композитного крила і виконати його з металу; однак це позбавить лайнер його основної переваги. Крім того, потрібно буде проводити повторний цикл випробувань.

При цьому в Ростеху проблему назвали "надуманою". "Є надійні закордонні постачальники композитів, є власні розробки. Без необхідних матеріалів авіабудування в будь-якому разі не залишиться, відмова від використання в МС-21 композитів навіть не розглядається", — пояснили виданню в корпорації.

МС-21 — літак середньомагістрального класу, що розробляється Росією. Передбачається випускати дві його версії — МС-21-200 (від 132 до 165 місць) і МС-21-300 (від 163 до 211 місць). Також планується створення версії МС-21-400 (до 250 місць).

МС-21 ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня Мінфін США заблокував продаж іранським авіаперевізникам російського літака Sukhoi Superjet 100.