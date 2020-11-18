Махінації з COVID-фондом: радник Єрмака розповів про старт розслідування

Колишній радник голови Офісу президента Ігор Уманський, який написав заяву про відставку, заявив, що інформацією щодо махінацій із будівництвом доріг за рахунок COVID-фонду вже займаються співробітники правоохоронних органів.

"Я доповідав цю інформацію керівнику Офісу президента. На що отримав прохання зробити більш детальне дослідження. Я це зробив і півтора місяці тому передав відповідну інформацію Офісу президента. За моєю інформацію, ці матеріали вже вивчають правоохоронні органи", – повідомив Уманський у середу, 18 листопада, на пресконференції під будівлею Верховної Ради.

Він наголосив, що бюджет на наступний рік на "Укравтодор" перевищує бюджет Міноборони і дорівнює бюджету на всю систему охорони здоров’я.

Водночас Уманський не зміг назвати компанії, які отримали вигоду з махінацій щодо будівництва доріг.

"Щодо назв компаній, кінцевих бенефіціарів – це питання до правоохоронних органів", – зазначив радник голови Офісу президента.

Крім того, за його словами, в Україні близько 100 млрд запланованих в бюджеті витрат на 2020 рік виявилися під загрозою зриву. Гроші повинні були отримати за рахунок нових кредитів.

Радник голови Офісу президента також заявив, що написав заяву про відставку, оскільки підготував для уряду план виходу з бюджетної кризи, а на його посаді це робити "некоретно і неетично".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уманський заявив про масштабні махінації при будівництві доріг в Україні.

Це він зробив після того, як написав заяву про відставку з поcади радника глави Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас Єрмак її поки не підписав.