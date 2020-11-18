Махінації з COVID-фондом: ексрадник Єрмака розповів про старт розслідування

Колишній радник голови Офісу президента Ігор Уманський заявив, що інформацією щодо махінацій із будівництвом доріг за рахунок COVID-фонду вже займаються співробітники правоохоронних органів.

"Я доповідав цю інформацію керівнику Офісу президента. На що отримав прохання зробити більш детальне дослідження. Я це зробив і півтора місяці тому передав відповідну інформацію Офісу президента. За моєю інформацію, ці матеріали вже вивчають правоохоронні органи", – повідомив Уманський у середу, 18 листопада, на пресконференції під будівлею Верховної Ради.

Він наголосив, що бюджет на наступний рік на "Укравтодор" перевищує бюджет Міноборони і дорівнює бюджету на всю систему охорони здоров’я.

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