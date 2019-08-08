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"Магніт для інвесторів": Зеленський пообіцяв різке зростання економіки України

1.9т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський заявив, що в наступні роки економіка України буде зростати на рівні 5-7%.

"У наступні роки Україна буде стрімко рости – до 5-7% на рік", – повідомив голова держави за підсумками спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, свідчить трансляція на сторінці Офісу президента.

За його словами, вже цієї осені буде проведена низка необхідних реформ, які дозволять зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів.

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"Ми вже почали активну роботу в цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас в Україну", – підсумував Зеленський.

За словами президента, вже цієї осені буде проведена низка необхідних реформ

За словами президента, вже цієї осені буде проведена низка необхідних реформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році. Очікується, що зростання української економіки сповільниться з 2,9% до 2,7%.

У той же час міжнародна фінансова організація зберегла прогноз зростання ВВП в Україні у 2020 році на рівні 3,4%.

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Теми
детінізація економіки модернізація економіки перезапуск економіки
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
когда не получиться будут использовать универсальный отмаз: во всем виноват кремль
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Смешной он будет, когда вырастет.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
По самым оптимистичным прогнозам для достижении экономики Украины уровня 2013 года необходимо 40 лет
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