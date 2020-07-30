Магера розкритикував Кабмін за збереження квот на сірчану кислоту

Затягування Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства скасування квот на імпорт сірчаної кислоти є антипротекціоністською діяльністю уряду щодо своїх промисловим підприємствам. Про це заявив народний депутат Сергій Магера.

"Введення квот в умовах кризи, викликаної коронавірусом, і падіння замовлень, така антипротекціоністська діяльність уряду і взагалі всередині країни – це абсолютно ненормально для інших країн. Тобто інші країни захищають свого товаровиробника. Тут складається враження, що хочуть заробити на тому, що роблять неконкурентоспроможною продукцію нашого вітчизняного виробника", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника. В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже вдвічі, відбулася монополізація ринку. Зі свого боку це призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках у окремих посередників. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає – купити сірчану кислоту через квоти на імпорт можна тільки в обмеженого кола постачальників, якими зазвичай є приватні компанії, а не державні підприємства, які цю сірчану кислоту виробляють.

Експерти та представники профільних асоціацій наполягають на необхідності негайного скасування обмежень на імпорт сірчаної кислоти і олеума для нівелювання ризиків недозабезпечення підприємств-споживачів критично важливою для них сировиною, а також створення умов для руйнування корупційних схем, які на тлі введення квот були збудовані навколо державних підприємств-виробників сірчаної кислоти