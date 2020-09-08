Магазини піраміди B2B Jewerly продовжили працювати: в СБУ назвали причину

В Україні магазини фінансової піраміди B2B Jewelry продовжують працювати, щоб інвестори встигли обміняти сертифікати на гроші або продукцію.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Організаторам фінансової піраміди, яких СБУ викрила у привласненні понад $250 млн інвесторів, вручили підозри за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) КК.

Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня.

У чому суть схеми B2B

Всього за кілька місяців B2BJewelry "розплодилися" практично у всіх регіонах України і навіть у сусідні країни проникли.

Творці обіцяють гори ювелірних прикрас і отримай кешбек у розмірі понад 104%. Наприклад, якщо витратити на срібні браслети 5 тисяч гривень, то повернути за кілька місяців обіцяють вже 5200 грн. І браслети залишать. Здавалося б, у чому може бути обман? Ювелірний виріб залишається, але і гроші повертають.

Насправді ювелірний магазин стоїть на вершині цілої піраміди, а під нею реальний заробіток B2B – сертифікати на звичайних картонках, команди, які цілими днями шукають нових учасників. Отже, як це працює:

Перший етап – заманити жертву. Реклама в ЗМІ і ролики в соцмережах, захоплені відгуки нібито клієнтів, обіцянки сенсаційного заробітку;

Другий етап – залучити до схеми. Щоб купити ювелірний виріб, доведеться зареєструватися і стати учасником загальної системи. Кешбек обіцяють тільки учасникам схеми.

Третій етап – вселити віру, що на новому інструменті можна заробити, і змусити привести нових "клієнтів", за кожного нібито дадуть додатковий бонус.

"Кожен новий учасник від вашого імені підсилює ваш кешбек у вигляді бонусів з усіх покупок, зроблених за його участі. Вам буде нараховано бонус – відсоток від суми покупки, що дорівнює різниці ваших рангів. А також кожна покупка входить у ваш загальний обсяг продажів", – йдеться на сайті B2B.

У результаті українцям продають подарункові сертифікати за тисячу гривень. Це не ювелірні вироби, а звичайний папір. Без офіційної печатки підприємства. Українці віддають величезні гроші за обіцянки, що їх повернуть із відсотками.

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