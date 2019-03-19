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Маєток, причал і вертолітний майданчик: Медведчук продасть елітну нерухомість під Києвом

1.7тЧитати матеріал російською

Лідер проросійського руху “Український вибір” Віктор Медведчук вирішив продати свій маєток та землю під Києвом.

Оголошення про продаж розмістили в закритій спільноті ріелторів 14 березня, повідомляє "Центр протидії корупції".

Будинок-хонка площею 1125 метрів квадратних, оточений понад 30 га землі, зведений у місті Українка на березі річки Стугни в Обухівському районі Київської області.

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Одна сотка володінь лідера “Українського вибору” оцінена на суму 4,5 тисячі доларів. Загалом маєток обійдеться майбутньому покупцю у 360 мільйонів гривень.

Маєток, причал і вертолітний майданчик: Медведчук продасть елітну нерухомість під Києвом

ЦПК

На території є причал, вертолітний майданчик, елінг, гостьовий будинок площею 200 метрів квадратних та басейн.

Маєток, причал і вертолітний майданчик: Медведчук продасть елітну нерухомість під Києвом

ЦПК

Землі під відповідний маєток були виділені фірмі Медведчука у 2000-х нібито під рекреаційний об’єкт. Зараз вказана територія розбита на кадастровій карті на дві ділянки, однак продається єдиним майновим комплексом.

Маєток, причал і вертолітний майданчик: Медведчук продасть елітну нерухомість під Києвом

ЦПК

Більшою ділянкою володіє ТОВ “Інвестиційна компанія “Спорт-Тур”. Його кінцевим бенефіціарним власником є дружина політика Оксана Марченко.

Друга ділянка записана на ТОВ “Компанія з управління активами “Мтір Ессет Менеджмент”, за якою стоять декілька кіпрських офшорних компаній.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

"112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук прийняв запрошення вступити в партію "За життя" і очолити напрямок із "відновлення миру" з Росією.

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Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
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Sitnikov Alexander
Sitnikov Alexander
Вот это поворот. К чему бы это.
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