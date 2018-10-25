''Має військове значення'': в ЄС попередили про загрози газопроводу Путіна

Газопровід "Північний потік-2", за допомогою якого Росія має намір транспортувати газ до Німеччини в обхід України, загрожує енергетичній безпеці у Європі.

Зокрема відповідний проект може стати політичним інструментом у руках Росії, заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає "Польське радіо".

"Сам газ — це енергетична сировина і можна поставками або зупинкою транспортування палива тиснути на інші держави, як це було раніше у випадку дій Росії щодо України", — зазначив Чапутович.

За його словами, Польща не відмовиться від спроб заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

"Газомагістраль дає Росії привід для патрулювання всього Балтійського моря, а також її можна використовувати для передачі інформації. Вона має певне військове значення", — резюмував глава польського МЗС.

Нагадаємо, що раніше президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.