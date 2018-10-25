МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

''Має військове значення'': в ЄС попередили про загрози газопроводу Путіна

7.5тЧитати матеріал російською

Газопровід "Північний потік-2", за допомогою якого Росія має намір транспортувати газ до Німеччини в обхід України, загрожує енергетичній безпеці у Європі.

Зокрема відповідний проект може стати політичним інструментом у руках Росії, заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає "Польське радіо".

"Сам газ — це енергетична сировина і можна поставками або зупинкою транспортування палива тиснути на інші держави, як це було раніше у випадку дій Росії щодо України", — зазначив Чапутович.

Новини
Україна і "Північний потік-2": Росія налякала Європу проблемами з газом

За його словами, Польща не відмовиться від спроб заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

"Газомагістраль дає Росії привід для патрулювання всього Балтійського моря, а також її можна використовувати для передачі інформації. Вона має певне військове значення", — резюмував глава польського МЗС.

Нагадаємо, що раніше президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Північний потік - 2
Місце
Польща
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
3
18
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Поляки, вам Штаты выделили денег, вот и радуйтесь. Все равно СП-2 будет, потому как здравомыслящим людям понятна выгодность. А немцы ещё и на распределение газа сядут, вдвойне хорошо!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
andreyev andrei
andreyev andrei
Не в ЕС предупредили, а бесноватые пшеки все никак не смирятся со свершившимся фактом:-) Их давно уже все послали нах, но они как надоедливые мухи продолжают жужжать в поисках мухобойки:-) К тому же пшекам обидно за свою несусветную глупость, к которой их подвигла махровая русофобия - контракт на поставку СПГ из Америки на 20 лет!!! Уже сейчас, этот газ обойдется мудрым панам вдвое дороже российского:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Федоров Алекс
Федоров Алекс
В статье неясен один момент -- вот сказано , что Пеця "предложил модернизацию".... А вот КОМУ он предложил ? Кому конкретно ? Сама Украина за много лет ничего не модернизировала , а теперь предлагает кому-то ? А чего не сами ?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Наші блоги