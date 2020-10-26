Люстрований і звільнений Пудрик продовжить працювати на Одеській митниці
Звільнений з посади виконувача обов'язків начальника Одеської митниці Денис Пудрик продовжить працювати у відомстві.
Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна". Він також додав, що його не звільнили, а просто наказ про покладання обов'язків на нього втратив чинність.
"Звільнили – це дуже гучно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність. На наступний день ще по шістьом вийшов аналогічний наказ, але написали чомусь тільки про мене. В цілому ж рішення здивувало, особливо враховуючи наші успішні показники роботи. Сподіваюсь, що усі крапки над "і" розставить час. Життя не розпочинається і не закінчується посадою. Тим більше, що я залишаюсь в Одеській митниці, де вважатиму за честь працювати на будь-якій посаді", – сказав Пудрик.
Кар'єра Дениса Пудрика
У нього три вищі освіти – магістр із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Донецький державний технічний університет), магістр державного управління (Харківський регіональний інститут держуправління) і магістр юридичних наук (Національний університет "Юридична академія імені Ярослава Мудрого").
Свою кар'єру в митних органах він почав із 1998 року з посади інспектора. Був керівником і заступником Бердянської, Донецької, Луганської, Чернігівської, Львівської, Кіровоградської та Кримської митниць. Останню він очолював тричі в 2010-2011, 2012-2013 і 2013-2014 роках.
Оскільки він працював за часів президентства Віктора Януковича, у 2015 році Пудрик потрапив під дію закону про люстрацію, однак пізніше він оскаржив це рішення в суді і добився компенсації в розмірі 677 тис гривень за вимушені прогули.
До роботи в Одеській митниці Пудрик був виконуючим обов'язки проректора університету Державної фіскальної служби.
Є автором численних наукових праць з економіки і роботи митниці, займався викладацькою діяльністю. Був удостоєний професійних нагород і є Заслуженим митником України.
Декларація чиновника
В електронній декларації Пудрика за 2020 рік вказані квартири у Києві площею 114,3 кв. м, у Донецьку на 159,9 кв. м, дачний будинок (219,3 кв. м) із землею (610 кв. м) під Києвом. На дружину Наталю Пудрик записана квартира в Туреччині (120 кв. м), квартира в Сімферополі (138,7), житловий будинок у Сімферополі на 714,9 кв. м, земля під яким (2000 кв. м) теж належить їй.
У сім'ї чиновника є чотири годинники: CORUM, ZENITH, ROLEX і BREGUET, шуба і кожушок Наталії Пудрик, а також кілька комплектів ювелірних виробів, вартість яких не зазначено в декларації.
Денису Пудрику належить Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC вартістю 2 млн 304 тис. грн і Renault Dokker. На дружину записаний Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 серпня Денис Пудрик став виконувачем обов'язків голови Одеської митниці. Його призначення викликало критику серед політиків.
Чиновника було люстровано, оскільки він працював за часів президентства Віктора Януковича. Однак пізніше він оскаржив це рішення в суді і домігся компенсації в розмірі 677 тис. гривень за вимушені прогули.
21 жовтня Пудрика звільнили з посади.