Люстрація і зв'язки з Єрмаком: Бутусов розповів про нового главу Одеської митниці

Люстрований Денис Пудрик, ймовірно, зміг очолити Одеську митницю завдяки зв'язкам з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як з'ясував журналіст Юрій Бутусов, дружина митника – Наталія Пудрик – дочка колишнього нардепа від БПП Сергія Куніцина, який у березні 2020-го очолив Консультативну раду у справах ветеранів при президенті. На своїй сторінці в Facebook журналіст опублікував підтвердження зв'язків Пудрика з главою ОП.

Так, запросив Куніцина на роботу в нову владу Андрій Єрмак. "Андрій Єрмак запросив мене тижнів зо три тому, і ми поспілкувалися. Розмова йшла про те, що я можу дати якісь поради, рекомендації стосовно підходів до деокупації Криму і Севастополя, з проблем ветеранського руху. Моя посада позаштатна, зарплату я там не отримую... Якщо через статус радника глави офісу зможу чимось допомогти хлопцям і дати пораду, то я готовий. Я прийшов не за посадами, у мене все це вже було", – сказав Куніцин в інтерв'ю 15 квітня.

Денис Пудрик разом зі своєю дружиною Наталею facebook.com/butusov.yuriy

При цьому Бутусов нагадує слова Глави Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі, який фактично звинуватив Пудрика в корупції.

"Призначення цього типа на митницю – це типовий старий феодальний інститут годування, нічого спільного не має з державними інтересами. Скільки можна ходити по колу, пропонуючи тих самих старих "професіоналів" і поглиблюючи коло корупції. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?" – сказав Саакашвілі.

До речі, саме тоді, коли тестя Пудрика взяв на роботу Андрій Єрмак, йому вдалося через суд скасувати свою люстрацію й отримати 600 тисяч компенсації.

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Бутусов порадив Саакашвілі запитати в ОП, навіщо призначили Пудрика facebook.com/butusov.yuriy

"Тож митні ворота країни віддали довіреній особі Єрмака, яка працює в раді при президенті. Навряд чи президент Зеленський не в курсі, хто призначив і кого саме призначили на найбільшу митницю, адже Саакашвілі насамперед просив призначити на одеську митницю його людей, як це було в 2015-му. Тож тут такий випадок, коли сказати "я не знав" скомпрометує президента куди більше, ніж пояснювати чому знав і погодився з призначенням", – пише Бутусов.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні план надходжень до бюджету в 2019-му провалили. Казна недоотримала близько 105 млрд грн. Кабінет міністрів через крах надходжень від митниці і невиконаних планів податкової перевів розподіл коштів у ручний режим.