"Люди майбутнього": як відреагували українці на нового прем'єра і уряд

В Україні політики і бізнесмени позитивно оцінили призначення нового складу Кабінету міністрів і прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якого напередодні затвердила на відповідній посаді Верховна Рада IX скликання.

"Вітаю нового прем'єра Олексія Гончарука і нову урядову команду з призначенням. Знаю, що вам буде непросто, бо викликів багато, і щиро бажаю успіхів!" – написав у Facebook колишній голова Кабміну Володимир Гройсман.

"Позиція прем'єра – це не привілей, не нагорода або просування. Це одна з найбільш важливих і відповідальних позицій у країні. Це вимотує, системна робота, від ефективності якої залежать мільйони людей... Я особисто добре знаю Олексія. Це світла, професійна, чесна людина, яка, впевнений, стане сильним прем'єр-міністром", – повідомив представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

"Вітаю новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком! Вітаю також нового міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова! Це мегафантастично!", – зазначила екс-заступник міністра економічного розвитку Наталія Микольська.

"У цьому Кабміні надзвичайно висока концентрація гідних і професійних людей. Олексій Гончарук, Владислав Криклій, Денис Малюська, Олексій Оржель, Тимофій Милованов, Оксана Маркарова, і всі ті, кого ще поки не так добре знаю, вітаю вас! Виклики величезні, але і ми всі готувалися до цієї битви не один рік. Така опція як поразка просто не може існувати! До роботи! " – закликав голова Державної митної служби Макс Нефьодов.

"Мені подобається новий Кабмін. 90% міністрів – люди майбутнього. Дмитро Дубілет – міністр Кабміну і це незворотний крок до справжнього електронного документообігу та автоматизації уряду... Вперше очолює уряд людина з бездоганною репутацією. І це дає Олексію Гончаруку карт-бланш для реальних змін", – резюмував президент Асоціації гостинності, екс-міністр туризму АР Крим Олександр Лієв.

Політики і бізнесмени позитивно оцінили призначення нового складу Кабінету міністрів і прем'єр-міністра Олексія Гончарука "Укрінформ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранця принесли урочисту присягу і отримали мандати. До порядку денного першого засідання включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарія.

Потім Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На першому засіданні нової Верховної Ради підтримали створення 23 парламентських комітетів, а також затвердили їх керівництво і склад.

Так, за нову структуру проголосували 318 народних депутатів. Відзначимо, раніше у Верховній Раді діяли 27 комітетів і комісія з питань приватизації.

Також було прийнято рішення, що кількість їх членів не може бути менше 5 осіб, але не більше 34.

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