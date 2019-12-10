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10 грудня • оновлено в 12:07
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"Люди доведені до крайності!" У Криму забили на сполох через проблеми з водою

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В окупованому Сімферополі жителі мікрорайону Новомиколаївка (Ак-Мечеть) надовго залишилися без центральної каналізації.

"Черговий фейл Федеральної цільової програми в Росії, або гроші, зариті в землю", – повідомляє у Facebook місцева спільнота "ЧКХ".

Зокрема, попередню робочу каналізацію почали переробляти за програмою ФЦП.

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Однак, за словами жителів району, стару систему не демонтували, а труби нової укладали безпосередньо в старі труби.

У підсумку каналізацію неможливо здати в експлуатацію через численні порушення.

"Люди доведені до крайності, численні звернення до адміністрації міста не дають ніяких результатів", – зазначили автори публікації.

"Нова труба по-старому тече!" – прокоментувала ситуацію блогерка RoksolanaToday & Крим25%.

В окупованому Сімферополі жителі мікрорайону Новомиколаївка (Ак-Мечеть) надовго залишилися без центральної каналізації

В окупованому Сімферополі жителі мікрорайону Новомиколаївка (Ак-Мечеть) надовго залишилися без центральної каналізації

Facebook ЧКХ

В окупованому Сімферополі жителі мікрорайону Новомиколаївка (Ак-Мечеть) надовго залишилися без центральної каналізації

В окупованому Сімферополі жителі мікрорайону Новомиколаївка (Ак-Мечеть) надовго залишилися без центральної каналізації

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
Теги
Крим без води Крим Новини Криму
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
Нормальная рассийская глубинка, гадьте в выгребные ямы, как и везде. Нечего выделяться, не москва...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупантов выперли из Крыма еще в 2014 году. Я так понимаю, что для украинцев вода и канализация одно и то же.
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фил филька
фил филька
заголовок подкачал. всего лишь "в крыму", по тексту в симферополе далее в микрорайоне а уже на фото улочка с частными домами. обос мог написать в нашей галактике перейти на солнечную систему и так далее до самой улочки. зато каков заголовок был бы)))
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