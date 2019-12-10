"Люди доведені до крайності!" У Криму забили на сполох через проблеми з водою

В окупованому Сімферополі жителі мікрорайону Новомиколаївка (Ак-Мечеть) надовго залишилися без центральної каналізації.
"Черговий фейл Федеральної цільової програми в Росії, або гроші, зариті в землю", – повідомляє у Facebook місцева спільнота "ЧКХ".
Зокрема, попередню робочу каналізацію почали переробляти за програмою ФЦП.
Однак, за словами жителів району, стару систему не демонтували, а труби нової укладали безпосередньо в старі труби.
У підсумку каналізацію неможливо здати в експлуатацію через численні порушення.
"Люди доведені до крайності, численні звернення до адміністрації міста не дають ніяких результатів", – зазначили автори публікації.
"Нова труба по-старому тече!" – прокоментувала ситуацію блогерка RoksolanaToday & Крим25%.
Нова труба по старому тече! pic.twitter.com/2KWvmKwAhL- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 9, 2019
В окупованому Сімферополі жителі мікрорайону Новомиколаївка (Ак-Мечеть) надовго залишилися без центральної каналізації
Facebook ЧКХ
В окупованому Сімферополі жителі мікрорайону Новомиколаївка (Ак-Мечеть) надовго залишилися без центральної каналізації
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.
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