"Люди доведені до крайності!" У Криму забили на сполох через проблеми з водою

В окупованому Сімферополі жителі мікрорайону Новомиколаївка (Ак-Мечеть) надовго залишилися без центральної каналізації.

"Черговий фейл Федеральної цільової програми в Росії, або гроші, зариті в землю", – повідомляє у Facebook місцева спільнота "ЧКХ".

Зокрема, попередню робочу каналізацію почали переробляти за програмою ФЦП.

Однак, за словами жителів району, стару систему не демонтували, а труби нової укладали безпосередньо в старі труби.

У підсумку каналізацію неможливо здати в експлуатацію через численні порушення.

"Люди доведені до крайності, численні звернення до адміністрації міста не дають ніяких результатів", – зазначили автори публікації.

"Нова труба по-старому тече!" – прокоментувала ситуацію блогерка RoksolanaToday & Крим25%.

Нова труба по старому тече! pic.twitter.com/2KWvmKwAhL - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 9, 2019

В окупованому Сімферополі жителі мікрорайону Новомиколаївка (Ак-Мечеть) надовго залишилися без центральної каналізації Facebook ЧКХ

В окупованому Сімферополі жителі мікрорайону Новомиколаївка (Ак-Мечеть) надовго залишилися без центральної каналізації

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.

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