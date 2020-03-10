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10 березня • оновлено в 10:42
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Люди Богдана захопили агрофірму й перерахували гроші "Слузі народу"

7.6т
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Люди колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана та народного депутата від "Слуги народу" Миколи Сольского провели рейдерське захоплення агрофірми "Новоселицький". Виручені гроші були перераховані на рахунки партії президента Володимира Зеленського.

"Більш як тисячу гектарів землі в Київській області та понад 10 років обробляв кооператив "Новоселицький", поки одного разу на фіктивних зборах не обрали нового керівника", – йдеться в розслідуванні BIHUS.info на YouTube.

За словами журналістів, для цієї схеми зібрали звільнених працівників, які обрали собі "директорку" Наталію Войтенко.

Люди колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана та народного депутата від "Слуги народу" Миколи Сольского провели рейдерське захоплення агрофірми "Новоселицький"

Люди колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана та народного депутата від "Слуги народу" Миколи Сольского провели рейдерське захоплення агрофірми "Новоселицький"

Протокол відразу завірив нотаріус у Києві та державний реєстратор в Ірпені.

У результаті Войтенко отримала 1000 га землі, всю техніку кооперативу і доступ до понад 11 млн гривень на рахунках агрофірми.

Згідно з розслідуванням, селяни фіктивні збори організували самі, оскільки юрист із Києва повідомив їм, що керівник кооперативу не доплачував за оренду землі та виключав зі списку членів. Однак такий захід був незаконним.

Наталія Войтенко отримала 1000 га землі, всю техніку кооперативу і доступ до понад 11 млн гривень на рахунках агрофірми

Наталія Войтенко отримала 1000 га землі, всю техніку кооперативу і доступ до понад 11 млн гривень на рахунках агрофірми

BIHUS.info

Після цього зерносховища і техніку відразу взяли під контроль люди в камуфляжі без розпізнавальних знаків. На половину отриманої суми Войтенко закупила 1,5 тисячі тонн цементу.

Зерносховища і техніку відразу взяли під контроль люди в камуфляжі без розпізнавальних знаків

Зерносховища і техніку відразу взяли під контроль люди в камуфляжі без розпізнавальних знаків

BIHUS.info

Інформація про рейдерське захоплення кооперативу на Київщині з'явилася навесні 2019 року, жителі села Вільшанська Новоселиця Київської області влаштовували пікети під парламентом.

Журналісти підкреслюють, що на зборах була людина, яка жодного стосунку до того, що відбувається, не має, – юрист Олексій Оленченко. За місяць до цього він зареєстрував клон захопленого кооперативу. Оленченко працював на компанію депутата Сольского.

На зборах була людина, яка жодного стосунку до того, що відбувається не має, – юрист Олексій Оленченко

На зборах була людина, яка жодного стосунку до того, що відбувається не має, – юрист Олексій Оленченко

BIHUS.info

Нова "директорка" видала від кооперативу три довіреності на юридичне представництво. Юристами захопленого підприємства призначають Юрія Козака, Андрія Рубашка та Сергія Матієвського.

Юристами захопленого підприємства призначають Юрія Козака, Андрія Рубашка та Сергія Матієвського

Юристами захопленого підприємства призначають Юрія Козака, Андрія Рубашка та Сергія Матієвського

BIHUS.info

Всі вони стають спонсорами партії "Слуга народу" і вносять 5 млн гривень – стільки ж, скільки Войтенко вивела з агрофірми.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

  • За три дні після своєї відставки, 14 лютого, Богдан опублікував на особистій сторінці у Facebook дивний пост – валентинку зі своїм зображенням і підписом: "Мене важко знайти, легко втратити та неможливо забути".

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Микола Сольский Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
БригадаЗЄ на марші...
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
"Люди бывшего главы Офиса президента... " - это так теперь холопов называют? А ещё говорили, что Украина - страна нерабыдла. Врали, наверное.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
срочная новость ! Порошенко, Аваков,и др. готовятся, кто на самолете, кто на авто через Румынию !Зеленский вроде не собирается.ВСУ приведены к бою, но не очень получилось - недокомплект до 30 %, большинство - сразу дезертируют.Донецкие сразу идут на Харьков и Мариуполь.
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