"Людей труять": у Маріуполі забили на сполох через "легальну душогубку"

У Маріуполі мешканці 23 мікрорайону скаржаться на задушливий запах викидів розташованого по сусідству кустарного виробництва деревного вугілля.

Один із місцевих підприємців розмістив саморобні печі для виробництва вугілля у небезпечній близькості від багатоповерхових будинків, пише "Восточный вариант".

Прокуратура Донецької області повідомила, що власники виробництва порушують технологічний процес, а викиди підприємства становлять загрозу для здоров'я людей.

За фактом виявлених порушень було відкрито кримінальне провадження.

Однак власник кустарного виробництва стверджує, що всі дозволи від екологів та документи на роботу він отримав і працює законно.

"У Маріуполі біля житлових будинків відкрили кустарне виробництво деревного вугілля, яке труїть людей викидами. І цій душогубці видали всі дозволи на роботу. Люди скаржаться, але ті самі чиновники, які вимагали "почути Донбас", їх не чують", – прокоментував подію блогер Денис Казанський у Twitter.

У Маріуполі біля житлових будинків відкрили кустарне виробництво деревного вугілля, яке труїть людей викидами. І цієї душогубці видали всі дозволи на роботу.



Люди скаржаться, але ті самі чиновники, які вимагали "почути Донбас", їх не чують https://t.co/neamRui2hF - Денис Казанський (@den_kazansky) 19 серпня 2019 р

Жителі 23 мікрорайону скаржаться на задушливий запах викидів "Восточный вариант"

Один із місцевих підприємців розмістив саморобні печі для виробництва вугілля у небезпечній близькості від багатоповерхових будинків "Восточный вариант"

Прокуратура Донецької області повідомила, що власники виробництва порушують технологічний процес "Восточный вариант"

Власник кустарного виробництва стверджує, що всі дозволи від екологів та документи на роботу він отримав "Восточный вариант"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох терористів "ДНР", які брали участь у боях за Донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнка.

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