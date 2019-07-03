"Людей немає, попиту немає": у Криму зізналися у жалюгідній ситуації із туристами

В анксованому Криму, незважаючи на офіційні заяви окупаційної влади, ситуація з туристами досить плачевна.

Зокрема, голова громадської організації "Курортний Крим" Олександр Бурдонов стверджує, що в низці регіонів Криму велике завантаження об'єктів відпочиваючими, про яке говорить російська влада півострова, не відчувається, передає "Крим.Реаліі".

"У порівнянні з минулим роком, з того, що я знаю, туристів стало мало – по Піщаному, по Утьосову, по Миколаївці. Ялта, може бути, і завантажена, там є приріст. Може, те, що ближче до мосту, завантажується, але по Алушті і по Західному Криму поки не дуже", – сказав він.

Анексія Криму Mignews

При цьому, як стверджує Бурдонов, влада рахує туристів за пасажиропотоком, а це неправильно.

"Приклад наведу: знайомі кухарі запитали у готелю на першій лінії, чи можна там поставити шашлики. Кажуть: а чого їх ставити? Людей немає, попиту немає", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів у ході курортного сезону відвідало вже нібито 2,2 млн туристів.

Однак, незважаючи на оголошений високий туристичний сезон , відпочиваючих практично немає.

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