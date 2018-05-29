Ляшко розповів, як утримати лікарів в Україні

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що починає боротьбу за збільшення зарплат лікарям.

Про це він сказав у Маріупольській міській лікарні №4, де відкрив оновлене інфекційне відділення на 35 ліжок.

Політик підкреслив, що робота медиків повинна гідно оплачуватися в рідній країні, щоб вони не тікали на заробітки за кордон.

"Дуже несправедливо, коли лікарі, які рятують життя людей, отримують мізерні зарплати в Україні. Саме тому ми добиваємося підвищення їм зарплат, адже держава має достойно оцінювати цю надзвичайно важливу роботу. Медична реформа повинна передбачати підвищення зарплат медикам, а не скорочення їх чисельності. Через таку політику влади минулого року з України до Польщі виїхали 70 тисяч лікарів. Завтра вже не залишиться тих, хто лікуватиме наших людей. Тому треба лікарям дати достойні зарплати, щоб вони не бомжували, а достойно жили в рідній країні", - наголосив Ляшко.

Крім того, лідер РПЛ назвав реальною медичною реформою доступність медицини для людей, а не закриття лікарень та високі ціни на ліки.

"Сьогодні мільйони людей не можуть купити ліки та піти до лікарні, бо в них немає грошей. Ми добиваємося зниження цін на ліки. Ми вимагаємо відновити державне регулювання цін, обмежити рентабельність, щоб не заробляли на медпрепаратах по 300%, як наркобарони. Також ми хочемо запровадити кримінальну відповідальність за підробку ліків, коли людина останнє з хати виносить на ліки, а їй продають крейду. Це все дасть можливість здешевити ліки, щоб люди мали можливість лікуватися і довше жити", - підкреслив народний депутат.

У лікарні Олег Ляшко також повідомив, що домовився із прем’єр-міністром про виділення 6,5 мільйонів гривень із держбюджету на рентген-апарат для Маріупольського дитячого діагностичного центру, про який просила влада міста.