Луценко випадково зробив дружину доларовою мільйонеркою: у чому справа

Генеральний прокурор Юрій Луценко подав декларацію, в якій статки його дружини, народного депутата Ірини, помилково збільшені на понад $2 млн.

Обидві їхні декларації за 2018 рік з'явилися в єдиному реєстрі 31 березня, в останній день подання. Серед грошових активів генпрокурора числяться $2,45 млн готівкою у власності дружини. Водночас у декларації самої Ірини ця сума становить лише $245 тис.

Прес-секретар Луценка Лариса Сарган сказала "Українській правді", що додатковий нулик у звітності глави ГПУ вказаний випадково. Чиновник подасть виправлений документ.

Загалом родина Луценків, включно з молодшим сином Віталієм, задекларувала близько 4,35 млн гривень — на 1,8 млн менше, ніж у 2017 році.

Зарплата зросла і у Юрія, який минулого року заробив 1,8 млн гривень (на 480,6 тис. більше, ніж у 2017 році), і у Ірини, яка отримала 447,7 тис. гривень.

Прибуток сім'ї включав також дохід від майна, яке дружина генпрокурора здає в оренду. Воно принесло родині 1,4 млн гривень.

Нерухомість, автомобілі та інші цінності в деклараціях не змінилися: як і раніше у власності або користуванні сім'ї є столична квартира, будинок в області, дві ділянки в Київській і Рівненській області і гараж.

В автопарку Луценків — Mercedes-Benz 2017 року, Toyota Camry 2013 і Hyundai Grand Santa Fe 2015-го. Ще одна машина, Toyota Land Cruiser 200, числиться в угоні.

Крім того, Луценко каже, що витратив значні кошти на благодійність: на пам'ятники, організацію заходу "Книга року", Одеський художній музей, допомогу бійцям ООС і збройним силам. Він загалом перерахував 690 тис. грн.

Ще 253,4 тис. гривень чиновник вказав як витрати на "розміщення телевізійного звіту про результати діяльності ГПУ".

Ірина та Юрій Луценки Антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, доходи президента України Петра Порошенка у 2018 році склали понад 1,5 млрд гривень.

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