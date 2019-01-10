Луценко назвав головні джерела корупції в Україні

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає головним джерелом політичної корупції в Україні 3,5 тис. держпідприємств, 75% із яких формально неприбуткові.

Про це він написав у коментарях до посту нардепа Вадима Денисенка, який був присвячений боротьбі з корупцією у країні.

"Головні джерела корупції визначені, як на мене, неправильно. Ними є: 3,5 тис. держпідприємств (75% із яких формально неприбуткові). Саме тіньові доходи з них — головне джерело політкорупції. На другому місці — митниця і податкова. Далі — тіньовий порядок видачі ліцензій на газ, нафту, бурштин, пісок і т. д. Також — махінації із землями Аграрної Академії наук, ДАБК і низка менших дірок", — вважає Луценко.

За його словами, вирішити ці проблеми можна одним шляхом — прийняти рішення про велику приватизацію і про аукціони на ліцензії та інші речі.

Його слова підтримав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов: "Абсолютно підтримую усі тези про ліцензії, землі, деревину і т. д. Ми можемо це зробити за місяць, усе готове і протестоване на "добровільних учасниках" на кшталт "Укрпошти"... Ось чому досі немає законопроекту про оренду нерухомості через ProZorro?".

Також він додав:

"Щодо тендерів єдина проблема — покарання за порушення. Хто покараний хоча б за одіозний приклад розбиття дороги на 48 шматків на Тернопільщині? (щоб не проводити тендери через систему ProZorro, чиновники на Тернопільщині уклали 96 контрактів на ремонт 2 км дороги. — Ред.) і якщо можна так, то міняй закони хоч кожен день...".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2018 року німецьке видання Süddeutsche Zeitung підрахувало, що Україна через корупцію на митниці щорічно втрачає понад 4 млрд євро.