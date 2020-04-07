Лукашенко звинуватив світових лідерів в "картельній змові" довкола нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив світових лідерів – учасників ОПЕК в "каральній змові" довкола цін на нафту.

Про це він заявив на нараді про постачання нафти в Білорусь, передає БЕЛТА.

Лукашенко звернув увагу, що ці держави в даний час вже навіть не приховують, в які ігри грають і які цілі ставлять.

"Вони вже безпосередньо починають говорити і грати на підвищення цін на нафту. Незаперечна картельна змова. Тривають ось ці ігрища. Але, на жаль, на все це ми вплинути не можемо. Навіть ця пандемія і психоз на них ніяк не впливають. Тому очі у всіх "позеленіли", коли відчули падіння доходів", – сказав президент Білорусі.

Олександр Лукашенко

Лукашенко зазначив, що нафтовий ринок надмірно лихоманить, а його кон'юнктура абсолютно непрогнозована.

"Волатильність скажена. Тим не менш, завдання таких країн, як наша, – бути готовими до будь-якого розвитку подій. А краще, як я вже говорив, – в найменшій мірі залежати від нафтових ігор великих держав", – підкреслив білоруський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Саудівська Аравія поставила Росії ультиматум про обмеження на видобуток нафти, який ускладнив переговори між країнами ОПЕК і Москвою.

Раніше Дональд Трамп анонсував нові переговори в форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може зникнути 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9-те число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою і Ер-Ріядом про винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність один на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

Проте нафтовий ринок налаштований позитивно щодо майбутніх переговорів. Нафта марки Brent тримається на рівні 34 доларів за барель, що майже на 10 доларів вище, ніж до перших повідомлень про угоду.

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