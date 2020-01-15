Лукашенко знайшов заміну російській нафті: на що зважився Мінськ

Казахстан отримав від Білорусі запит на постачання нафти й має намір розглянути цю пропозицію.

"Заява від "БелНефтеХим" надійшла на нашу адресу, і представники цього відомства планують приїхати в Казахстан для обговорення постачання", – повідомив глава Міненерго Казахстану Нурлан Ногаєв, передає "Інтерфакс".

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"Ми сьогодні здійснюємо постачання нафти за диверсифікованим напрямками, і ми розглянемо пропозиції білоруської сторони", – підкреслив він.

Мінськ шукає заміну російській нафті

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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