Лукашенко зажадав від Путіна перерахувати ціну на газ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до глави Росії Володимира Путіна з вимогою переглянути ціну на газ в умовах пандемії коронавірусу у світі.

Про це повідомляє БЕЛТА. Білоруський лідер закликав Путіна швидше розглянути це питання.

Він зазначив, що поки сторони не вийшли на загальні енергетичні ринки в ЄАЕС, треба домовитися про те, як вчинити в ситуації, що складається. "В першу чергу це стосується цін і розрахунків за природний газ. Очевидно, що при такій різкій зміні економічної кон'юнктури ціна повинна бути більш адаптивною, а механізм розрахунків – підйомним для споживачів", – підкреслив Лукашенко.

Лукашенко і Путін

Він також зазначив, що зараз всі країни увійшли в кризу.

"Це енергетика, ціни на ресурси і розрахунки за них. Звичайно, ми не очікували, що така ситуація складеться. Але тим не менше факт наявний. Така негнучкість негативно впливає на весь ланцюжок формування доданої вартості. А значить, підриває стійкість функціонування союзу", – заявив президент Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський газ повинен коштувати для Мінська дешевше, ніж для інших країн. За підрахунками Лукашенко, з урахуванням логістики російський газ для Мінська має коштувати 40-45 доларів за тисячу кубометрів.

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