Головна Новини
14 квітня • оновлено в 13:56
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Лукашенко зажадав від Путіна перерахувати ціну на газ

2.7т
Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до глави Росії Володимира Путіна з вимогою переглянути ціну на газ в умовах пандемії коронавірусу у світі.

Про це повідомляє БЕЛТА. Білоруський лідер закликав Путіна швидше розглянути це питання.

Він зазначив, що поки сторони не вийшли на загальні енергетичні ринки в ЄАЕС, треба домовитися про те, як вчинити в ситуації, що складається. "В першу чергу це стосується цін і розрахунків за природний газ. Очевидно, що при такій різкій зміні економічної кон'юнктури ціна повинна бути більш адаптивною, а механізм розрахунків – підйомним для споживачів", – підкреслив Лукашенко.

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

Він також зазначив, що зараз всі країни увійшли в кризу.

"Це енергетика, ціни на ресурси і розрахунки за них. Звичайно, ми не очікували, що така ситуація складеться. Але тим не менше факт наявний. Така негнучкість негативно впливає на весь ланцюжок формування доданої вартості. А значить, підриває стійкість функціонування союзу", – заявив президент Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський газ повинен коштувати для Мінська дешевше, ніж для інших країн. За підрахунками Лукашенко, з урахуванням логістики російський газ для Мінська має коштувати 40-45 доларів за тисячу кубометрів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Маргарита Лук'янець
Тема
Коронавірус
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Білорусь
Тег
газ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
17
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
подожди саня, проголодаются - сами приползут. начнут названивать - чукча хочет кушать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Требовать Лука будет в городской бане. А Путина он может только просить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги