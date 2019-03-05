Лукашенко запропонував торгувати з Росією в рублях: з'явилася перша реакція Кремля

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Москва відкинула пропозицію Мінська вести торгівлю в російських рублях.
Про це він заявив журналістам у відповідь на запитання, наскільки відповідають дійсності слова Лукашенка про торгівлю в рублях, передає ТАСС.
"Я, чесно кажучи, вперше про це чую. У мене такої інформації немає", — сказав представник Кремля.
За словами прес-секретаря російського лідера, "ця тема постійно фігурує на порядку денному переговорів".
"Навпаки, в торгово-економічних відносинах із нашими партнерами, до того ж — із найближчими партнерами, до яких відноситься Білорусь, ми зацікавлені в переході на розрахунки на основі національних валют, зокрема, звичайно, в першу чергу на основі російського рубля", — заявив Пєсков.
Дмитро Пєсков
24СМІ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що Мінськ пропонував Москві перейти на розрахунки в російських рублях, але вона відмовилася. Тому країни і далі будуть вести торгівлю у "ворожих доларах".
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