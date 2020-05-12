Лукашенко закликав білорусів влаштовуватися на "нецікаву" роботу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що звільнені через карантин громадяни могли б влаштуватися на "нецікаву" роботу.

Його слова наводить БЕЛТА. Водночас білоруський лідер вважає, що вакансій у країні вистачає.

"Підтримувати будемо тих громадян, які сьогодні потребують підтримки. Якщо людина втратила роботу або ж у неї немає на сьогодні якоїсь прийнятної роботи, то вакансій достатньо, зокрема і в Мінську. І цей непростий час людина повинна спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Можливо, не зовсім прийнятну та улюблену для неї", – заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Водночас Лукашенко зажадав збереження трудових колективів у нинішніх умовах. "Усіляко потрібно зберегти трудові колективи. Ця моя вимога залишається непохитною", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко в розпал пандемії коронавірусу закотив грандіозний парад на честь 75-ї річниці перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

Того ж дня в Білорусі додалася майже тисяча хворих на COVID-19.