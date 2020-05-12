Лукашенко закликав білорусів влаштовуватися на "нецікаву" роботу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що звільнені через карантин громадяни могли б влаштуватися на "нецікаву" роботу.

Його заяву наводить БЕЛТА. При цьому білоруський лідер вважає, що вакансій у країні достатньо.

"Підтримувати будемо тих громадян, які сьогодні потребують підтримки. Якщо людина втратила роботу або ж у неї немає на сьогоднішній день якийсь прийнятної роботи, то вакансій досить, зокрема і в Мінську. І в цей непростий час людина повинна спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Можливо, не зовсім прийнятну і улюблену їм", – заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко

При цьому Лукашенко зажадав збереження трудових колективів в нинішніх умовах. "Всіляко потрібно зберегти трудові колективи. Ця моя вимога залишається непохитною", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко в розпал пандемії коронавірусу закотив грандіозний парад на честь 75-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

В той же день в Білорусі додалася майже тисяча хворих на коронавірус.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!