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12 травня • оновлено в 12:36
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Лукашенко закликав білорусів влаштовуватися на "нецікаву" роботу

1.6т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що звільнені через карантин громадяни могли б влаштуватися на "нецікаву" роботу.

Його заяву наводить БЕЛТА. При цьому білоруський лідер вважає, що вакансій у країні достатньо.

"Підтримувати будемо тих громадян, які сьогодні потребують підтримки. Якщо людина втратила роботу або ж у неї немає на сьогоднішній день якийсь прийнятної роботи, то вакансій досить, зокрема і в Мінську. І в цей непростий час людина повинна спокійно прожити, влаштувавшись на іншу роботу. Можливо, не зовсім прийнятну і улюблену їм", – заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

При цьому Лукашенко зажадав збереження трудових колективів в нинішніх умовах. "Всіляко потрібно зберегти трудові колективи. Ця моя вимога залишається непохитною", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко в розпал пандемії коронавірусу закотив грандіозний парад на честь 75-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

В той же день в Білорусі додалася майже тисяча хворих на коронавірус.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
карантин безробіття
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