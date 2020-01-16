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16 січня • оновлено в 14:20
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Лукашенко захотів домовитися з Путіним щодо газу: на що піде Мінськ

1.1т
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Білорусь планує відновити переговори щодо газу з Російською Федерацією до кінця січня.

"Плануємо переговори в січні. Газу цілком достатньо, він є", – повідомив міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевіч, передає БЕЛТА.

"Без газу наші люди не залишаться", – підкреслив він.

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Зокрема, ціна російського газу для Білорусі в січні і лютому залишилася на рівні $127 за 1 тис. куб.м. Відповідна вартість регулюється протоколом, які сторони підписали 31 грудня 2019 року.

Однак ціна на газ з березня є предметом подальших переговорів.

Білорусь планує відновити переговори щодо газу з Російською Федерацією до кінця січня

Білорусь планує відновити переговори щодо газу з Російською Федерацією до кінця січня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
а украина почем наш газ в европе берет? искал источники везде по разному.
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