Лукашенко захотів домовитися з Путіним щодо газу: на що піде Мінськ

Білорусь планує відновити переговори щодо газу з Російською Федерацією до кінця січня.

"Плануємо переговори в січні. Газу цілком достатньо, він є", – повідомив міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевіч, передає БЕЛТА.

"Без газу наші люди не залишаться", – підкреслив він.

Зокрема, ціна російського газу для Білорусі в січні і лютому залишилася на рівні $127 за 1 тис. куб.м. Відповідна вартість регулюється протоколом, які сторони підписали 31 грудня 2019 року.

Однак ціна на газ з березня є предметом подальших переговорів.

Білорусь планує відновити переговори щодо газу з Російською Федерацією до кінця січня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Лукашенко і Путін влаштували запеклу суперечку на засіданні саміту Євразійського економічного союзу у Санкт-Петербурзі.

Президент Білорусі звернув увагу на різні умови для споживачів газу: для білорусів паливо коштує 130 доларів за тисячу кубометрів, а для росіян — 70 доларів (у сусідній Смоленській області).

Після засідання Лукашенку довелося публічно вибачитися перед головою Кремля, про що він розповів журналістам. А в Росії користувачі миттєво почали на нього нападати через суперечку з Путіним, заявивши, що жителі двох країн уже давно не є "братніми народами".

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