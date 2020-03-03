Лукашенко захотів домовитися з Україною щодо переробки нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає доцільною спільну з країнами Балтії та Україною переробку нафти на білоруських заводах.

"Ми можемо працювати разом. Домовитися з Україною, країнами Південно-Східної Європи, разом працювати та постачати нафтопродукти на цей ринок, купуючи нафту через порт Одеси", – повідомив Лукашенко, передає "Інтерфакс".

"Ринок півдня, насамперед, братньої нам України – це преміальний ринок. На Мозирському заводі виробляється якісний продукт, це навіть українські водії говорили", – додав Лукашенко.

На його думку, аналогічну співпрацю можна налагодити на НПЗ "Нафтан", який розташований неподалік від латвійського кордону.

"Ми можемо повністю взяти й спільно працювати з Естонією, Латвією і Литвою, плюс Білорусь і інший ринок – якщо це буде потрібно. Переробляти нафту й продавати північним нашим сусідам. Ринки є, хороші, близькі ринки, але потрібна логістика. За останні місяці ми багато пропрацювали над постачанням нафти", – резюмував Лукашенко.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає доцільною спільну з країнами Балтії та Україною переробку нафти на білоруських заводах Obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" із альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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