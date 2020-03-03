Головна Новини
3 березня • оновлено в 16:21
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Лукашенко захотів домовитися з Україною щодо переробки нафти

3.4т
Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає доцільною спільну з країнами Балтії та Україною переробку нафти на білоруських заводах.

"Ми можемо працювати разом. Домовитися з Україною, країнами Південно-Східної Європи, разом працювати та постачати нафтопродукти на цей ринок, купуючи нафту через порт Одеси", – повідомив Лукашенко, передає "Інтерфакс".

"Ринок півдня, насамперед, братньої нам України – це преміальний ринок. На Мозирському заводі виробляється якісний продукт, це навіть українські водії говорили", – додав Лукашенко.

На його думку, аналогічну співпрацю можна налагодити на НПЗ "Нафтан", який розташований неподалік від латвійського кордону.

"Ми можемо повністю взяти й спільно працювати з Естонією, Латвією і Литвою, плюс Білорусь і інший ринок – якщо це буде потрібно. Переробляти нафту й продавати північним нашим сусідам. Ринки є, хороші, близькі ринки, але потрібна логістика. За останні місяці ми багато пропрацювали над постачанням нафти", – резюмував Лукашенко.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає доцільною спільну з країнами Балтії та Україною переробку нафти на білоруських заводах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає доцільною спільну з країнами Балтії та Україною переробку нафти на білоруських заводах

Obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

  • 31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" із альтернативних джерел.

  • За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
11
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Все хорошо, со всеми батька может договориться, осталось только нефть найти, да еще по такой цене, чтобы нефтепродукты из нее были конкурентными по цене на мировом рынке, но и это еще не все, их продажа должна приносить такую прибыль, чтобы кормить целую страну, а это невозможно без серьезных скидок на нефть, на которые, кроме России, никто не идет, даже "друг" Помпео. Но батьке мало, ну что же, не хочет сейчас уступить в малом, в будущем потеряет все.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Маринов Михаил
Маринов Михаил
С кидалой пУтиным даже верный сюзерен уже дружить не хочет.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Мечется батька как мандовошка
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги