Лукашенко зажадав знизити ціну на газ: Путін публічно відмовився

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав однакових умов на придбання газу для країн Євразійського економічного союзу. У відповідь президент Росії Володимир Путін відмовив і назвав вимоги.

Слова білоруського лідера наводить БЕЛТА.

"Неврегульованим залишається питання ціноутворення на послуги з транспортування газу на загальному ринку ЄАЕС. З остаточним взаємоприйнятним рішенням ми не можемо визначитися вже кілька років. Притому, що актуальність проблеми постійно зростає. Сьогодні ми повинні знайти потрібний нам усім консенсус", – наголосив білоруський лідер.

Путін і Лукашенко

Президент Росії Володимир Путін у відповідь заявив, що поки ціни на газ повинні формуватися на основі ринкової кон'юнктури.

Він відмовився погодитися з висновками Лукашенка, зазначивши, що єдиний тариф на транспортування і транзит газу в об'єднанні можна ввести тільки після певного рівня інтеграції, який поки ще не досягнуто – це єдиний ринок, єдиний бюджет і єдина система оподаткування.

Таким чином Путін наполягає на зворотному порядку змін – спочатку інтеграція, а потім спільні умови щодо газу.

Також він, відповідаючи на претензії колеги щодо вартості газу для Білорусі, наголосив, що та формується на основі ринкової кон'юнктури, з урахуванням витрат та інвестицій постачальників.

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Раніше Лукашенко обурився ціною газу, за якою Росія продає його ЄС.

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