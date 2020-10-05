Лукашенко спрогнозував колосальні втрати через санкції країн Балтії
Президент Білорусі Олександр Лукашенко спрогнозував великі втрати транзитних вантажів через країну з Литви та Латвії.
"Майже 40% вантажівок в цьому році йдуть з Литви та Латвії. Це величезний обсяг. Якщо ми візьмемося за цей потік, то логістичні пункти Литви недоотримають десь чверть", – заявив Лукашенко, передає БелТА.
За його словами, Білорусь уже обговорює з Росією переорієнтацію з балтійського напряму в Ленінградську область.
На такі кроки Мінськ пішов після того, як Естонія, Латвія і Литва розширили санкційний список громадян Білорусі, причетних до фальсифікації виборів і придушення мирних протестів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Інавгурація" Лукашенка 23 вересня минула без оголошення й телетрансляції. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі заторами.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка та вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей було затримано.
США, Канада, Україна та низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенка не спрямовані на розв'язання кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.